Хоккеист сборной Беларуси U17 Гаврилов о смене гражданства: «Для себя решил: только Беларусь. Это идет от сердца»

Источник материала: Tribuna.com

Хоккеист сборной Беларуси U17 Илья Гаврилов порассуждал на тему смены гражданства.

– Некоторые белорусские парни, в юном возрасте уезжающие играть в Россию, в итоге стремятся пробиться именно в сборную наших восточных соседей…

– Я для себя решил: только Беларусь. Это идет от сердца. Думаю, даже если бы мне предлагали российское гражданство, не стал бы ничего менять в своей жизни. Мне очень понравилось быть частью сборной Беларуси.