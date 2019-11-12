|
Хоккеист сборной Беларуси U17 Гаврилов о смене гражданства: «Для себя решил: только Беларусь. Это идет от сердца»
13.11.2019 09:28 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Хоккеист сборной Беларуси U17 Илья Гаврилов порассуждал на тему смены гражданства.
– Некоторые белорусские парни, в юном возрасте уезжающие играть в Россию, в итоге стремятся пробиться именно в сборную наших восточных соседей…
– Я для себя решил: только Беларусь. Это идет от сердца. Думаю, даже если бы мне предлагали российское гражданство, не стал бы ничего менять в своей жизни. Мне очень понравилось быть частью сборной Беларуси.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Хоккеист сборной Беларуси U17 Гаврилов о смене гражданства: «Для себя решил: только Беларусь. Это идет от сердца»
Хоккеист сборной Беларуси U17 Илья Гаврилов порассуждал на тему смены гражданства.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)