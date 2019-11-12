В Минске задержан инструктор спортивного центра, который организовал канал поставки наркотиков из России

Источник материала: Tribuna.com

11 ноября в Минске оперативниками наркоконтроля ГУВД Мингорисполкома и Партизанского РУВД задержан 38-летний инструктор спортивного центра, который занимался незаконным распространением наркотиков.

При себе у мужчины было обнаружено и изъято около одного грамма гашиша. В ходе осмотра места жительства фигуранта правоохранители обнаружили более 850 грамм этого же наркотика, спрятанных за духовым шкафом.

«По оперативной информации, гашиш мужчина приобрел в Санкт-Петербурге, а после перевез на территорию Беларуси и реализовывал его в Минске.

Согласно заключению эксперта Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь, изъятое вещество является опасным наркотическим средством – гашиш.

Материалы переданы в Центральный (г. Минска) РОСК Республики Беларусь для дачи правовой оценки действиям фигуранта», – сообщает пресс-служба МВД Беларуси.

Сообщается, что оперативниками уже задержаны два покупателя наркотиков.



