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В Минске задержан инструктор спортивного центра, который организовал канал поставки наркотиков из России
13.11.2019 14:13 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
11 ноября в Минске оперативниками наркоконтроля ГУВД Мингорисполкома и Партизанского РУВД задержан 38-летний инструктор спортивного центра, который занимался незаконным распространением наркотиков.
При себе у мужчины было обнаружено и изъято около одного грамма гашиша. В ходе осмотра места жительства фигуранта правоохранители обнаружили более 850 грамм этого же наркотика, спрятанных за духовым шкафом.
«По оперативной информации, гашиш мужчина приобрел в Санкт-Петербурге, а после перевез на территорию Беларуси и реализовывал его в Минске.
Согласно заключению эксперта Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь, изъятое вещество является опасным наркотическим средством – гашиш.
Материалы переданы в Центральный (г. Минска) РОСК Республики Беларусь для дачи правовой оценки действиям фигуранта», – сообщает
Сообщается, что оперативниками уже задержаны два покупателя наркотиков.
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В Минске задержан инструктор спортивного центра, который организовал канал поставки наркотиков из России
11 ноября в Минске оперативниками наркоконтроля ГУВД Мингорисполкома и Партизанского РУВД задержан 38-летний инструктор спортивного центра, который занимался...
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