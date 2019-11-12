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Германия – Беларусь. Матч обслужит израильская бригада арбитров во главе с Гринфельдом

13.11.2019 14:30 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

В очередном матче квалификации Евро-2020 Германия дома примет Беларусь.

Встречу обслужит израильская бригада арбитров. Главный судья: Орель Гринфельд. Ассистенты рефери: Рой Хассан, Идан Яркони. Четвертый рефери: Рой Райншрайбер.

Напомним, игра Германия – Беларусь состоится 16 ноября и начнется в 22.45 по белорусскому времени.

 
 
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В очередном матче квалификации Евро-2020 Германия дома примет Беларусь.
 
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