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Германия – Беларусь. Матч обслужит израильская бригада арбитров во главе с Гринфельдом
13.11.2019 14:30 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
В очередном матче квалификации Евро-2020 Германия дома примет Беларусь.
Встречу обслужит израильская бригада арбитров. Главный судья: Орель Гринфельд. Ассистенты рефери: Рой Хассан, Идан Яркони. Четвертый рефери: Рой Райншрайбер.
Напомним, игра Германия – Беларусь состоится 16 ноября и начнется в 22.45 по белорусскому времени.
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В очередном матче квалификации Евро-2020 Германия дома примет Беларусь.
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