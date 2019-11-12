|
Глава Federbet: «Матч «Динамо-Молодечно» – «Могилев» абсолютно подозрительный. Это пятый подозрительный матч в Беларуси за последние три месяца»
13.11.2019 14:19 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Глава организации Federbet, выявляющей договорные матчи в футболе, Франческо Баранка поделился мнением об игре «Динамо-Молодечно» –
«Матч абсолютно подозрительный. Движение ставок было глобальным. Изменения котировок были вообще необъяснимы. Наши партнеры получили подозрительные ставки. Это не первый раз, когда мы получаем подозрительный сигнал из белорусского хоккея. Это был пятый подозрительный матч за последние три месяца. В частности, мы считаем подозрительными следующие игры:
«Динамо-Молодечно» – «Витебск»
«Шахтер-2» – «Металлург-2»
«Юниор» – «Могилев-2»
«Динамо-Молодечно» – «Могилев», – сказал Баранка.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Глава Federbet: «Матч «Динамо-Молодечно» – «Могилев» абсолютно подозрительный. Это пятый подозрительный матч в Беларуси за последние три месяца»
Глава организации Federbet, выявляющей договорные матчи в футболе, Франческо Баранка поделился мнением об игре «Динамо-Молодечно» – «Могилев» (5:6).
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)