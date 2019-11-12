ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Глава Federbet: «Матч «Динамо-Молодечно» – «Могилев» абсолютно подозрительный. Это пятый подозрительный матч в Беларуси за последние три месяца»

13.11.2019 14:19 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tribuna.com

Глава организации Federbet, выявляющей договорные матчи в футболе, Франческо Баранка поделился мнением об игре «Динамо-Молодечно» – «Могилев» (5:6).

«Матч абсолютно подозрительный. Движение ставок было глобальным. Изменения котировок были вообще необъяснимы. Наши партнеры получили подозрительные ставки. Это не первый раз, когда мы получаем подозрительный сигнал из белорусского хоккея. Это был пятый подозрительный матч за последние три месяца. В частности, мы считаем подозрительными следующие игры:

«Витебск» – «Брест»

«Динамо-Молодечно» – «Витебск»

«Шахтер-2» – «Металлург-2»

«Юниор» – «Могилев-2»

«Динамо-Молодечно» – «Могилев», – сказал Баранка.

«По игре можно обвинить кого хочешь, а что у парней было в голове, я не знаю». Кравченко – о странном матче его команды с «Могилевом»

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Глава организации Federbet, выявляющей договорные матчи в футболе, Франческо Баранка поделился мнением об игре «Динамо-Молодечно» – «Могилев» (5:6).
 
Новости дня
Новости спорта
 
В Минске задержан инструктор спортивного центра, который организовал канал поставки наркотиков из России
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

12.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
13.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Патриот (Ушачи)
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика