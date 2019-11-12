Глава Federbet: «Матч «Динамо-Молодечно» – «Могилев» абсолютно подозрительный. Это пятый подозрительный матч в Беларуси за последние три месяца»

Источник материала: Tribuna.com

Глава организации Federbet, выявляющей договорные матчи в футболе, Франческо Баранка поделился мнением об игре «Динамо-Молодечно» – (5:6).

«Матч абсолютно подозрительный. Движение ставок было глобальным. Изменения котировок были вообще необъяснимы. Наши партнеры получили подозрительные ставки. Это не первый раз, когда мы получаем подозрительный сигнал из белорусского хоккея. Это был пятый подозрительный матч за последние три месяца. В частности, мы считаем подозрительными следующие игры:

– «Брест»

«Динамо-Молодечно» – «Витебск»

«Шахтер-2» – «Металлург-2»

«Юниор» – «Могилев-2»

«Динамо-Молодечно» – «Могилев», – сказал Баранка.

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