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Белорусский борец Грищенко лишен золотой медали Европейских игр-2019 из-за употребления допинга
13.11.2019 15:42 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Белорусский спортсмен Кирилл Грищенко лишен золотой медали, которую он выиграл в Минске на соревнованиях по греко-римской борьбе в рамках Европейских игр.
Борца греко-римского стиля обвинили в употреблении запрещенных препаратов: был получен положительный результат на дегидрохлорметил-тестостерон – экзогенный анаболический андрогенный стероид.
Сообщается, что 1170 спортсменов были протестированы в рамках антидопинговых мероприятий во время Европейских игр в Минске – более 25% участников соревнований.
Наряду с Грищенко в употреблении допинга был также уличен хорватский боксер Дамир Плантич. Его тесты дали положительный результат на карбокси-ТГК, метаболит тетрагидроканнабинола, который образуется в организме после употребления каннабиса. Однако его дисквалификация не влияет на подиумные места в этом турнире.
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Белорусский спортсмен Кирилл Грищенко лишен золотой медали, которую он выиграл в Минске на соревнованиях по греко-римской борьбе в рамках Европейских игр.
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