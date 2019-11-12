Белорусский борец Грищенко лишен золотой медали Европейских игр-2019 из-за употребления допинга

Источник материала: Tribuna.com

Белорусский спортсмен Кирилл Грищенко лишен золотой медали, которую он выиграл в Минске на соревнованиях по греко-римской борьбе в рамках Европейских игр.

Борца греко-римского стиля обвинили в употреблении запрещенных препаратов: был получен положительный результат на дегидрохлорметил-тестостерон – экзогенный анаболический андрогенный стероид.

Сообщается, что 1170 спортсменов были протестированы в рамках антидопинговых мероприятий во время Европейских игр в Минске – более 25% участников соревнований.

Наряду с Грищенко в употреблении допинга был также уличен хорватский боксер Дамир Плантич. Его тесты дали положительный результат на карбокси-ТГК, метаболит тетрагидроканнабинола, который образуется в организме после употребления каннабиса. Однако его дисквалификация не влияет на подиумные места в этом турнире.