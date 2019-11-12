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Брестское «Динамо» и солигорский «Шахтер» интересуются нападающим «Минска» Шевченко

13.11.2019 15:56 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Нападающий «Минска» Евгений Шевченко попал в сферу интересов ведущих белорусских клубов.

По сведениям «Прессбола», 23-летнего футболиста желают видеть в своих рядах брестское «Динамо» и солигорский «Шахтер». В то же время «Минск» хотел бы сохранить Шевченко в своих рядах.

В нынешнем сезоне Шевченко забил 4 гола в 27 матчах чемпионата Беларуси. Подробную статистику смотрите здесь.

 
Теги: Минск
 
 
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Нападающий «Минска» Евгений Шевченко попал в сферу интересов ведущих белорусских клубов.
 
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