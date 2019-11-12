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Брестское «Динамо» и солигорский «Шахтер» интересуются нападающим «Минска» Шевченко
13.11.2019 15:56 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Нападающий
По сведениям
В нынешнем сезоне Шевченко забил 4 гола в 27 матчах чемпионата Беларуси. Подробную статистику смотрите
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Нападающий «Минска» Евгений Шевченко попал в сферу интересов ведущих белорусских клубов.
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