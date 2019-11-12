Брестское «Динамо» и солигорский «Шахтер» интересуются нападающим «Минска» Шевченко

Источник материала: Tribuna.com

Нападающий Евгений Шевченко попал в сферу интересов ведущих белорусских клубов.

По сведениям «Прессбола» , 23-летнего футболиста желают видеть в своих рядах брестское и солигорский «Шахтер». В то же время «Минск» хотел бы сохранить Шевченко в своих рядах.

В нынешнем сезоне Шевченко забил 4 гола в 27 матчах чемпионата Беларуси. Подробную статистику смотрите здесь.