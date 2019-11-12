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На матч «Динамо» Брест – «Витебск» проданы все билеты
13.11.2019 16:56 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Все билеты на матч 29-го тура высшей лиги между брестским «Динамо» и «Витебском» проданы.
Игра пройдет на стадионе ОСК «Брестский» 24 ноября и начнется в 14.00. В случае победы, либо если БАТЭ потеряет очки в параллельной встрече, брестское «Динамо» отпразднует первое чемпионство в истории.
Стадион в Бресте вмещает 10169 человек.
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Все билеты на матч 29-го тура высшей лиги между брестским «Динамо» и «Витебском» проданы.
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