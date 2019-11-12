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Илья Ивашко вышел в 1/8 финала Tali Open
13.11.2019 19:20 — Новости Спорта | БT
Источник материала: БTОдин из лидеров сборной Беларуси Илья Ивашко проходит барьер второго круга на турнире в Хельсинки Tali Open с призовым фондом в 46 тысяч долларов. На пути в 1/8-ю финала белорус переиграл австралийца Джона Патрика Смита в трех сетах, 2:6, 6:4, 6:4. Следующий соперник - француз Александр Мюллер.
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Один из лидеров сборной Беларуси Илья Ивашко проходит барьер второго круга на турнире в Хельсинки Tali Open с призовым фондом в 46 тысяч долларов. На пути в 1/8-ю финала...
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