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Конькобежец Свен Крамер в Минске

13.11.2019 19:18 — Новости Спорта | БT  
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Источник материала: БT

Один из самых знаменитых конькобежцев современности - 33-летний голландец Свен Крамер - несколько часов назад прилетел в Минск и уже готов принять участие в первом в сезоне этапе Кубка мира, который примет конькобежный овал "Минск-Арены" с 15 по 17 ноября. Эксклюзивное интервью с 4-кратным олимпийским чемпионом смотрите сегодня в программе "День спорта" с Александром Ярмошем.

 
Теги: Минск
 
 
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Один из самых знаменитых конькобежцев современности - 33-летний голландец Свен Крамер - несколько часов назад прилетел в Минск и уже готов принять участие в первом в...
 
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