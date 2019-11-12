|
Конькобежец Свен Крамер в Минске
13.11.2019 19:18 — Новости Спорта | БT
Источник материала: БTОдин из самых знаменитых конькобежцев современности - 33-летний голландец Свен Крамер - несколько часов назад прилетел в Минск и уже готов принять участие в первом в сезоне этапе Кубка мира, который примет конькобежный овал "Минск-Арены" с 15 по 17 ноября. Эксклюзивное интервью с 4-кратным олимпийским чемпионом смотрите сегодня
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Один из самых знаменитых конькобежцев современности - 33-летний голландец Свен Крамер - несколько часов назад прилетел в Минск и уже готов принять участие в первом в...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)