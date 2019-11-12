|
Брестское «Динамо» подало апелляцию на решения ДК АБФФ. Клуб не согласен ни с одним наказанием
13.11.2019 22:15 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Брестское «Динамо» подало апелляцию на
«Динамо» обращает внимание на нарушения в работе органа и просит отменить решения относительно наказаний самого клуба, главного тренера Марцела Лички, хавбека Сергея Кисляка и нападающего Артема Милевского.
Апелляции направлены в адрес Апелляционного комитета АБФФ.
«Динамо» настаивает на нарушении процедуры принятия решения Дисциплинарным комитетом, нарушении прав лиц, привлекаемых к ответственности, необоснованности решений органа, а в некоторых случаях – отсутствии состава правонарушения.
Полный текст апелляций можно прочитать
– апелляция на наказание клуба (
–
–
–
Напомним, ранее Дисциплинарный комитет оштрафовал брестское «Динамо» на 17850 рублей (статьи 77, 79 и 90 ДК АБФФ), Милевского на 637,5 рублей (статья 100 ДК АБФФ), а Кисляк наказан 5-матчевой дисквалификацией и штрафом в 1275 рублей (статья 70-1 ДК АБФФ). У тренера Марцела Лички предупреждение.
Также «Динамо» просит отменить
–
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Брестское «Динамо» подало апелляцию на решения Дисциплинарного комитета АБФФ после матча 27 тура чемпионата Беларуси против «Шахтера» (1:1).
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)