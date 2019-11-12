Брестское «Динамо» подало апелляцию на решения ДК АБФФ. Клуб не согласен ни с одним наказанием

Источник материала: Tribuna.com

Брестское «Динамо» подало апелляцию на решения Дисциплинарного комитета АБФФ после матча 27 тура чемпионата Беларуси против «Шахтера» (1:1).

«Динамо» обращает внимание на нарушения в работе органа и просит отменить решения относительно наказаний самого клуба, главного тренера Марцела Лички, хавбека Сергея Кисляка и нападающего Артема Милевского.

Апелляции направлены в адрес Апелляционного комитета АБФФ.

«Динамо» настаивает на нарушении процедуры принятия решения Дисциплинарным комитетом, нарушении прав лиц, привлекаемых к ответственности, необоснованности решений органа, а в некоторых случаях – отсутствии состава правонарушения.

Полный текст апелляций можно прочитать здесь :

– апелляция на наказание клуба ( документ )

– апелляция на наказание Кисляка ;

– апелляция на наказание Милевского ;

– апелляция на наказание Лички ;

Напомним, ранее Дисциплинарный комитет оштрафовал брестское «Динамо» на 17850 рублей (статьи 77, 79 и 90 ДК АБФФ), Милевского на 637,5 рублей (статья 100 ДК АБФФ), а Кисляк наказан 5-матчевой дисквалификацией и штрафом в 1275 рублей (статья 70-1 ДК АБФФ). У тренера Марцела Лички предупреждение.

Также «Динамо» просит отменить желтую карточку Павлу Нехайчику , полученную в матче с «Шахтером» на 81-й минуте матча. Клуб считает, что имела места «очевидная ошибка», так как футболист, по мнению клуба, не только не нарушает правила, а, наоборот, способствует урегулированию конфликта.

– апелляция на наказание Нехайчика ;