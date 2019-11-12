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13.11.2019 22:00 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола может снова возглавить «Баварию».

Мюнхенский клуб, по словам президента Ули Хенесса, после отставки Нико Ковача ищет долгосрочное решение тренерского вопроса.

Люди в руководстве «Баварии» хотели бы вернуть Гвардиолу, а сам тренер в 2016 году заявлял: «Я вернусь в Германию, может быть, в качестве тренера».

Боссы «Баварии» поддерживают контакт с Гвардиолой на регулярной основе. В Мюнхене полагают, что тренер в четвертом сезоне в Манчестере не выглядит счастливым, утверждает Sport Bild.

Сейчас у «Баварии» три кандидата на пост тренера, и все связаны контрактами со своими клубами: Томас Тухель («ПСЖ», до 2021 года), Эрик тен Хаг («Аякс», 2022) и Гвардиола («Манчестер Сити», 2021).

Временно исполняющим обязанности главного тренера «Баварии» назначен Ханс-Дитер Флик.

 

 
 
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Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола может снова возглавить «Баварию».
 
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