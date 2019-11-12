АБФФ ищет нового партнера для организации трансляций матчей чемпионата Беларуси

Источник материала: Tribuna.com

АБФФ на своем официальном сайте сообщила, что ищет нового партнера для организации трансляций матчей чемпионата Беларуси.

«С марта по декабрь 2020 года подрядчику предстоит осуществить 270 трансляций футбольных поединков на территории нашей страны. Вещание каждого матча предусматривается в формате FullHD минимум с 5 камер.

Коммерческие предложения просим направлять в срок до 03.12.2019 на адрес электронной почты info@bff.by.

Подробнее о требованиях к оборудованию для видеосъемки, качеству стриминга, характеристиках вещательных потоков и требований к профильным специалистам можно узнать из технического задания », – говорится в сообщении АБФФ.

Напомним, уже несколько лет АБФФ сотрудничает с компанией Spec Media.