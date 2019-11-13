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Крэйг Вудкрофт: «Очень важно не задирать нос из-за этих двух побед, потому что не стоит забывать, кто мы такие»
13.11.2019 23:29 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт прокомментировал победу на подольским «Витязем» (4:3).
– Команда вновь неудачно играла в меньшинстве. Что нужно сделать, чтобы сыграть хотя бы матч, не пропустив при «4 на 5»?
– Нужно просто перестать допускать ошибки. Даже единственная помарка может привести к голу. К слову, были сегодня в нашей игре в меньшинстве и позитивные моменты.
– Можно ли сказать, что эти матчи стали своеобразным Рубиконом в проекции на оставшуюся часть сезона и сейчас началась белая полоса? И какие эмоции сейчас у вас преобладают: расслабленность, опустошение, подъем?
– Очень важно не задирать нос из-за этих двух побед, потому что не стоит забывать, кто мы такие. Мы по-прежнему молодая команда, которой в некоторых моментах не хватает опыта. Важно, чтобы мы продолжали работать и вырабатывать свой стиль. Надеюсь, мы оттолкнемся от этих двух побед и пойдем вверх.
Что касается моих эмоций, то я рад, что наши ребята были вознаграждены за свои старания. Мы действительно тяжело трудились, но победы к нам долго не приходили.
– Расскажите, в каком состоянии сейчас травмированные Эллиотт, Сергей Костицын и Граньяни?
– Стефан Эллиотт сыграет еще не скоро, Сергей Костицын добился некоторого прогресса, но пока еще очень рано говорить, когда он вернется в строй, Марк-Андре Граньяни должен уже в блиайжшее время выйти на лед.
– Как вы мотивировали команду на этот матч? Ведь прошло совсем немного времени с предыдущей встречи.
– Однажды я подсмотрел эту идею у одного очень известного тренера. В особых случаях он предоставлял капитану карту, позволяющую возможность взять в любой день выходной для команды. Мне показалось, что именно сейчас такой момент настал. Перед третьим периодом я сказал команде, что если они выложатся и удержат победу, то я дам такую карту нашему капитану. Как видите, это сработало, – сказал Вудкрофт.
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Крэйг Вудкрофт: «Очень важно не задирать нос из-за этих двух побед, потому что не стоит забывать, кто мы такие»
Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт прокомментировал победу на подольским «Витязем» (4:3).
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