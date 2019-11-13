Капитан «Айнтрахта» Абраам дисквалифицирован на 7 недель за атаку тренера «Фрайбурга» Штрайха

Источник материала: Tribuna.com

Капитан Давид Абраам получил длительную дисквалификацию за атаку тренера Кристиана Штрайха в матче 11-го тура Бундеслиги (0:1).

33-летний аргентинец дисквалифицирован на семь недель, до 29 декабря. Таким образом, он сможет выйти на поле только в 2020 году.

Напомним, в добавленное время Абраам, бежавший за ушедшим в аут мячом, сбил с ног что-то крикнувшего ему Штрайха.

За тренера вступились игроки «Фрайбурга», после чего началась массовая потасовка.

Абраам также заплатит штраф – 25 000 евро. «Айнтрахт» выступил против вердикта и попросил дать игроку возможность выступить во время слушания по делу в спортивном суде Немецкого футбольного союза.

«Айнтрахта» до конца года в чемпионате Германии сыграет с «Вольфсбургом», «Майнцем», «Гертой», «Шальке», «Кельном» и «Падерборном». Абраам пропустит эти матчи.









Фото: скриншоты трансляции beIN Sports

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