Ультрас киевского «Динамо» об уханье на матче с «Шахтером»: «Это акция в поддержку пятнистых сов»

Источник материала: Tribuna.com

Представитель ультрас киевского Декстер подтвердил, что во время матча чемпионата Украины с «Шахтером» (0:1) было подражание звукам животных.

«У нас есть друзья во Всемирной организации защиты животных, которые рассказали нам про ситуацию с таким видом птиц, как северные пятнистые совы.

Мы решили сделать акцию в поддержку этих сов. Не знаю вообще, как можно звук совы не отличить от звука обезьяны? Они абсолютно разные», – сказал Декстер.

Капитан Тайсон был удален за то, что показал средний палец фанатскому сектору «Динамо», а затем выбил мяч в его сторону.

После этого главный арбитр Николай Балакин приостановил матч из-за проявления расизма в адрес бразильских игроков «Шахтера» со стороны ультрас киевлян.

Хавбек «Шахтера» Тайсон показал средний палец ультрас киевского «Динамо» и был удален

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