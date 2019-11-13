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Ультрас киевского «Динамо» об уханье на матче с «Шахтером»: «Это акция в поддержку пятнистых сов»
13.11.2019 23:47 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Представитель ультрас киевского
«У нас есть друзья во Всемирной организации защиты животных, которые рассказали нам про ситуацию с таким видом птиц, как северные пятнистые совы.
Мы решили сделать акцию в поддержку этих сов. Не знаю вообще, как можно звук совы не отличить от звука обезьяны? Они абсолютно разные», – сказал Декстер.
Капитан
После этого главный арбитр Николай Балакин приостановил матч из-за проявления расизма в адрес бразильских игроков «Шахтера» со стороны ультрас киевлян.
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Представитель ультрас киевского «Динамо» Декстер подтвердил, что во время матча чемпионата Украины с «Шахтером» (0:1) было подражание звукам животных.
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