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Ибрагимович – болельщикам «Гэлакси»: «Вы хотели Златана, я дал вам Златана. Теперь смотрите бейсбол»

14.11.2019 08:10 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Форвард «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович обратился к болельщикам в инстаграме.

«Пришел, увидел, завоевал. Спасибо «Гэлакси» за то, что дали снова почувствовать себя живым.

Для болельщиков «Гэлакси» – вы хотели Златана, я дал вам Златана. Всегда пожалуйста. История продолжается... Теперь возвращайтесь к просмотру бейсбола», – написал Ибрагимович.

Контракт Златана с «Гэлакси» рассчитан до конца года. В этом сезоне 38-летний швед забил 31 гол в 31 матче МЛС и отдал 8 результативных пасов.

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Ибрагимович – болельщикам «Гэлакси»: «Вы хотели Златана, я дал вам Златана. Теперь смотрите бейсбол»

 

 
 
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Форвард «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович обратился к болельщикам в инстаграме.
 
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