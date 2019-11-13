|
Ибрагимович – болельщикам «Гэлакси»: «Вы хотели Златана, я дал вам Златана. Теперь смотрите бейсбол»
14.11.2019 08:10 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Форвард «Лос-Анджелес Гэлакси»
«Пришел, увидел, завоевал. Спасибо «Гэлакси» за то, что дали снова почувствовать себя живым.
Для болельщиков «Гэлакси» – вы хотели Златана, я дал вам Златана. Всегда пожалуйста. История продолжается... Теперь возвращайтесь к просмотру бейсбола», – написал Ибрагимович.
Контракт Златана с «Гэлакси» рассчитан до конца года. В этом сезоне 38-летний швед забил 31 гол в 31 матче
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ибрагимович – болельщикам «Гэлакси»: «Вы хотели Златана, я дал вам Златана. Теперь смотрите бейсбол»
Форвард «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович обратился к болельщикам в инстаграме.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)