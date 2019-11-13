ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Гэлакси» объявил об уходе Златана

14.11.2019 08:08 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tribuna.com

«Лос-Анджелес Гэлакси» сообщил, что контракт с форвардом Златаном Ибрагимовичем не будет продлен по взаимному согласию.

Соглашение с 38-летним шведом рассчитано до 31 декабря 2019 года.

Комментарий президента «Гэлакси» Криса Клайна: «Мы хотели бы поблагодарить Златана за его игру в клубе и в МЛС в целом. С момента прихода в 2018 году Златан положительно влиял на футбол в Лос-Анджелесе.

Мы благодарны ему за трудолюбие и страсть. Мы благодарны Златану за его профессионализм. То, что он сделал для жителей Лос-Анджелеса и поклонников футбола Северной Америки в целом – невозможно переоценить».

Ранее сообщалось о возможном возвращении Ибрагимовича в «Милан».

Ибрагимович – болельщикам «Гэлакси»: «Вы хотели Златана, я дал вам Златана. Теперь смотрите бейсбол»

Новости дня
Новости спорта
 
НХЛ. «Вашингтон» в гостях у «Филадельфии», «Вегас» – «Чикаго», «Айлендерс» против «Торонто»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

13.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика