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«Гэлакси» объявил об уходе Златана
14.11.2019 08:08 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
«Лос-Анджелес Гэлакси» сообщил, что контракт с форвардом
Соглашение с 38-летним шведом рассчитано до 31 декабря 2019 года.
Комментарий президента «Гэлакси» Криса Клайна: «Мы хотели бы поблагодарить Златана за его игру в клубе и в
Мы благодарны ему за трудолюбие и страсть. Мы благодарны Златану за его профессионализм. То, что он сделал для жителей Лос-Анджелеса и поклонников футбола Северной Америки в целом – невозможно переоценить».
Ранее сообщалось о возможном возвращении Ибрагимовича в «Милан».
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