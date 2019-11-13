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Крэйг Вудкрофт: «Предложили команде разыграть «карту капитана» на исполнение желаний от коллектива. Подсмотрел эту идею у одного известного тренера»

14.11.2019 11:31 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт рассказал, как мотивировал команду.

- Учитывая то, что команда проводит второй матч за два дня, вы сегодня по-особому мотивировали команду?

– Мы перед этим матчем поговорили с командой. Сказали, что плей-офф уже начался, мы не имеем права больше проигрывать. Мы должны выходить с повышенным желанием побеждать, бросать по воротам,

Что касается фишек мотивации, то сегодня перед третьим периодом мы предложили разыграть «карту капитана» на исполнение желаний от коллектива. Эта «карта» дается капитану, который может воспользоваться ей в любой день. Она значит выходной в любой день. Если команда хочет взять выходной, то капитан обязан подойти к тренерскому штабу. Мы сказали ребятам, что если они выполнят установку на третий период, то они получат такую возможность. Я подсмотрел эту идею у одного известного тренера и видел, как она действует на игроков, что она дает экстра-мотивацию. И вы сегодня видели, как это сработало. Только никому не говорите, это будет наш маленький секрет, – сказал Вудкрофт.

 
 
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