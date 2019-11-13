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Беларусь может сыграть с Северной Македонией в плей-офф Лиги наций, если Косово выйдет на Евро через основную квалификацию

14.11.2019 15:38 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Сборная Беларуси может сыграть со сборной Северной Македонии в плей-офф Лиги Наций. Это случится, если сборная Косово выйдет на Евро через основную квалификацию.

На данный момент положение команд в группе «А» такое: Англия – 15 очков (6 игр), Чехия – 12 (6), Косово – 11 (6), Черногория – 3 (7), Болгария – 3 (7).

От чехов и второго места сборную Косова отделяет одно очко. Отметим, что сегодня команды сыграют друг против друга.

Если Косово не сможет занять второе место в группе, то Беларусь в Лиге наций сыграет с Грузией 26 марта, финал сосоится 31 марта.

 
 
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Сборная Беларуси может сыграть со сборной Северной Македонии в плей-офф Лиги Наций.
 
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