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Наталья Трофимова: «Левченко закончила выступления за сборную? Я от нее ничего такого не слышала»
14.11.2019 18:16 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Главный тренер женской сборной Беларуси Наталья Трофимова рассказала о состоянии лидеров команды
– Всех, безусловно, волнует, в каком состоянии находится Веремеенко, ведь Настя не играла с апреля?
– Ей, конечно, тяжело. Только две с половиной недели назад приступила к игровым тренировкам, до этого индивидуально занималась физподготовкой. Насте не хватает игрового ритма, но она настолько опытная баскетболистка, что, надеюсь, это не сильно скажется на ее игре.
– В сборной снова нет Левченко – почему?
– У Лены – травма. Понятно, что она не готова, поэтому даже не стали приглашать ее на сбор.
– Может, Левченко уже закончила выступления за сборную?
– Это должен решить сам игрок. Я от нее ничего такого не слышала, – сказала Трофимова.
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Главный тренер женской сборной Беларуси Наталья Трофимова рассказала о состоянии лидеров команды Анастасии Веремеенко и Елены Левченко.
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