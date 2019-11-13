Наталья Трофимова: «Левченко закончила выступления за сборную? Я от нее ничего такого не слышала»

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер женской сборной Беларуси Наталья Трофимова рассказала о состоянии лидеров команды и Елены Левченко.

– Всех, безусловно, волнует, в каком состоянии находится Веремеенко, ведь Настя не играла с апреля?

– Ей, конечно, тяжело. Только две с половиной недели назад приступила к игровым тренировкам, до этого индивидуально занималась физподготовкой. Насте не хватает игрового ритма, но она настолько опытная баскетболистка, что, надеюсь, это не сильно скажется на ее игре.

– В сборной снова нет Левченко – почему?

– У Лены – травма. Понятно, что она не готова, поэтому даже не стали приглашать ее на сбор.

– Может, Левченко уже закончила выступления за сборную?

– Это должен решить сам игрок. Я от нее ничего такого не слышала, – сказала Трофимова.