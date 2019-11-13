Экс-тренер «Шахтера» Сасси о задачах клуба: «Должны были выиграть чемпионат, Кубок Беларуси и выйти в групповой этап Лиги Европы»

Источник материала: Tribuna.com

Экс-тренер Адель Сасси поделился рассказал о том, какие задачи ставились перед командой.

– Одной из задач, прописанной в контракте, был выигрыш чемпионата?

– Да, конечно. Также мы должны были выиграть Кубок Беларуси, что успешно и сделали, и выйти в групповой этап .

– Как тогда свою работу можно называть хорошей, если удалось выполнить одну задачу из трех?

– Так я же говорю: для достижения всех целей нужно время, это длительный процесс. Мы пытались, старались, были уверены, что все наши усилия обязательно принесут плоды. Но так получилось, что в нынешнем сезоне не удалось всего достичь, – сказал Сасси.