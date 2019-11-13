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Хенкель забросил свою первую шайбу за «Ак Барс»

14.11.2019 19:53 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Белорусский защитник Кристиан Хенкель в матче против «Трактора» забросил свою первую шайбу за «Ак Барс».

В текущем сезоне 24-летний хоккеист провел за казанский клуб 20 матчей, в которых отметился 3 (1+2) баллами.

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Белорусский защитник Кристиан Хенкель в матче против «Трактора» забросил свою первую шайбу за «Ак Барс».
 
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