|
Хенкель забросил свою первую шайбу за «Ак Барс»
14.11.2019 19:53 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Белорусский защитник Кристиан Хенкель в матче против «Трактора» забросил свою первую шайбу за «Ак Барс».
В текущем сезоне 24-летний хоккеист провел за казанский клуб 20 матчей, в которых отметился 3 (1+2) баллами.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусский защитник Кристиан Хенкель в матче против «Трактора» забросил свою первую шайбу за «Ак Барс».
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)