ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Александр Панков: «В Украине очень много стереотипов о вашей стране. Все думают: Беларусь – совдеп, все страшно, опасно, жестко. Я этого не ощущаю»

14.11.2019 20:26 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tribuna.com

Агент Артема Милевского Александр Панков рассказал о том, что его удивляет в Беларуси.

– Что тебе не понятно в Беларуси, когда ты приезжаешь?

– Очень много стереотипов в Украине.  Все думают: Беларусь – совдеп, все как-то страшно, опасно, все жестко.  Я этого не ощущаю. Я приезжаю в Минск и получаю удовольствие. Мне нравятся ваши проспекты, мне нравится гулять здесь, мне нравятся ваши классные и крутые девушки. Мне нравится тот сервис и обслуживание, который вы даете в плане заведений: рестораны, кафе. Мне нравится общаться с белорусами. Мне комфортно.

Возможно, до приезда сюда, у мене тоже были какие-то [стереотипы]. Но опять же – это основывалось на разговорах других людей.

Что не понятно? Думаю, здесь есть определенная зашторенность. То есть вот будет вот так. Все! Право, лево – нету действий. Все! Я с этим столкнулся на первых этапах, когда сюда стал приезжать, то все было так. Я говорю: «Послушайте, давайте попробуем чуть вправо, чуть влево», – сказал Панков в интервью YouTube-каналу «MelkazeRAW»

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости спорта
 
Хенкель забросил свою первую шайбу за «Ак Барс»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

13.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
14.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Новости Новолукомля
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика