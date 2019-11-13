Александр Панков: «В Украине очень много стереотипов о вашей стране. Все думают: Беларусь – совдеп, все страшно, опасно, жестко. Я этого не ощущаю»

Источник материала: Tribuna.com

Агент Артема Милевского Александр Панков рассказал о том, что его удивляет в Беларуси.

– Что тебе не понятно в Беларуси, когда ты приезжаешь?

– Очень много стереотипов в Украине. Все думают: Беларусь – совдеп, все как-то страшно, опасно, все жестко. Я этого не ощущаю. Я приезжаю в Минск и получаю удовольствие. Мне нравятся ваши проспекты, мне нравится гулять здесь, мне нравятся ваши классные и крутые девушки. Мне нравится тот сервис и обслуживание, который вы даете в плане заведений: рестораны, кафе. Мне нравится общаться с белорусами. Мне комфортно.

Возможно, до приезда сюда, у мене тоже были какие-то [стереотипы]. Но опять же – это основывалось на разговорах других людей.

Что не понятно? Думаю, здесь есть определенная зашторенность. То есть вот будет вот так. Все! Право, лево – нету действий. Все! Я с этим столкнулся на первых этапах, когда сюда стал приезжать, то все было так. Я говорю: «Послушайте, давайте попробуем чуть вправо, чуть влево», – сказал Панков в интервью YouTube-каналу «MelkazeRAW»