Политевич покинет «Кайрат». Он перешел летом прошлого года, подписав контракт на 3,5 года

Источник материала: Tribuna.com

Защитник «Кайрата» и сборной Беларуси Сергей Политевич со следующего сезона будет выступать в другой команде, сообщает KazFootball.kz .

Об этом заявил председатель наблюдательного совета алматинского клуба Кайрат Боранбаев в интервью YouTube-каналу «SportsTrue»:

«Команду точно покинет Ахметов и Политевич. Приезд новых игроков? Поговорим во время трансферного окна», – сказал Боранбаев.

Напомним, что Политевич перешел в «Кайрат» в июле 2018 года, подписав контракт на три с половиной года. На сегодняшний день за алматинский клуб белорус провел 17 матчей в премьер-лиге.