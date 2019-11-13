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Политевич покинет «Кайрат». Он перешел летом прошлого года, подписав контракт на 3,5 года

14.11.2019 21:59 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Защитник «Кайрата» и сборной Беларуси Сергей Политевич со следующего сезона будет выступать в другой команде, сообщает KazFootball.kz.

Об этом заявил председатель наблюдательного совета алматинского клуба Кайрат Боранбаев в интервью YouTube-каналу «SportsTrue»:

«Команду точно покинет Ахметов и Политевич. Приезд новых игроков? Поговорим во время трансферного окна», – сказал Боранбаев.

Напомним, что Политевич перешел в «Кайрат» в июле 2018 года, подписав контракт на три с половиной года. На сегодняшний день за алматинский клуб белорус провел 17 матчей в премьер-лиге.

 
 
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Защитник «Кайрата» и сборной Беларуси Сергей Политевич со следующего сезона будет выступать в другой команде, сообщает KazFootball.kz.
 
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