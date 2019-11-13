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Франция и Турция вышли на Евро-2020
14.11.2019 22:19 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Сборная Турции сыграла вничью с Исландией в рамках квалификационного раунда Евро-2020 (0:0).
В связи с тем, что исландцы потеряли очки, Турция и Франция за тур до окончания группового этапа вышли в финальную часть чемпионата Европы.
Команда Шенола Гюнеша набрала 20 очков и занимает первое место в группе Н. В активе французов, расположившихся на втором месте, 19 очков и одна игра в запасе.
У Исландии, занимающей третье место, 16 очков. Команда Дидье Дешама в случае равенства очков будет выше исландцев по итогам личных встреч (4:0, 1:0).
Ранее на Евро-2020 вышли сборные Бельгии, Италии, России, Польши, Украины и Испании.
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Сборная Турции сыграла вничью с Исландией в рамках квалификационного раунда Евро-2020 (0:0).
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