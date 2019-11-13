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Кравченко про вызов к гендиру «Динамо» Баскову: «О чем разговаривали? Попили чай»

14.11.2019 22:44 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Наставник «Динамо-Молодечно» Дмитрий Кравченко после матча с «Юностью» (1:2 Б) не стал раскрывать сути беседы с гендиректором минского «Динамо» Дмитрием Басковым.

– Была информация о том, что генеральный директор минского «Динамо» Дмитрий Басков вызвал руководство и тренерский штаб «Динамо-Молодечно» для объяснений после игры с «Могилевом». О чем разговаривали?

– Попили чай, – сказал Кравченко.

Напомним, что букмекеры подозревают, что матч «Динамо-Молодечно» – «Могилев» мог быть договорным.

«Динамо» Минск: «Басков незамедлительно вызвал руководство «Динамо-Молодечно» и тренерский штаб команды, чтобы выслушать их объяснения»

«По игре можно обвинить кого хочешь, а что у парней было в голове, я не знаю». Кравченко – о странном матче его команды с «Могилевом»

 
Теги: Минск, Могилев
 
 
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Наставник «Динамо-Молодечно» Дмитрий Кравченко после матча с «Юностью» (1:2 Б) не стал раскрывать сути беседы с гендиректором минского «Динамо» Дмитрием Басковым.
 
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