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«Динамо-Молодечно» может выставить на драфт отказов Сырея, Шелега и вратаря Иванова
14.11.2019 22:42 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Трех игроков «Динамо-Молодечно» могут выставить на драфт отказов.
Это защитники Александр Сырей и Сергей Шелег, а также вратарь Алексей Иванов.
Напомним, что в прошлом туре «Динамо-Молодечно» в резонансном матче проиграло «Могилеву» (5:6). Букмекеры подозревают, что эта встреча могла быть договорной.
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Трех игроков «Динамо-Молодечно» могут выставить на драфт отказов.
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