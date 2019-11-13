 «Динамо-Молодечно» может выставить на драфт отказов Сырея, Шелега и вратаря Иванова

Источник материала: Tribuna.com

Трех игроков «Динамо-Молодечно» могут выставить на драфт отказов.

Это защитники Александр Сырей и Сергей Шелег, а также вратарь Алексей Иванов.

Напомним, что в прошлом туре «Динамо-Молодечно» в резонансном матче проиграло «Могилеву» (5:6). Букмекеры подозревают, что эта встреча могла быть договорной.