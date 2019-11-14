ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Англия, Чехия, Франция и Турция вышли на Евро-2020

15.11.2019 01:01 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tribuna.com

Сегодня определились еще четыре финалиста Евро-2020. 

Сборные Англии и Чехии одержали победы над Черногорией и Косово соответственно в матчах квалификации и гарантировали себе участие в финальной части европейского первенства. 

Команда Гарета Саутгейта лидирует в группе А с 18 очками. На втором месте чехи, набравшие 15 очков и опережающие ближайшего преследователя, команду Косово, на 4 очка за тур до завершения группового этапа. 

Англия, Чехия, Франция и Турция вышли на Евро-2020

Ранее в группе H сборная Турции сыграла вничью с Исландией (0:0). В связи с тем, что исландцы потеряли очки, Франция и Турция за тур до окончания группового этапа также вышли в финальную часть чемпионата Европы.

В активе французов, расположившихся на первом месте в группе, 22 очка. Турецкая команда набрала 20 очков и занимает второе место.


Ранее на Евро-2020 вышли сборные Бельгии, Италии, России, Польши, Украины и Испании. 

Собери команду в первой в истории фентези-лиге по Dota 2 и выиграй iPhone 11, клавиатуру, игровую мышь и многое другое!

Англия, Чехия, Франция и Турция вышли на Евро-2020

 

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня определились еще четыре финалиста Евро-2020.
 
Новости дня
Новости спорта
 
Кравченко про вызов к гендиру «Динамо» Баскову: «О чем разговаривали? Попили чай»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

14.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Новости Новолукомля
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика