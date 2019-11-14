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Англия, Чехия, Франция и Турция вышли на Евро-2020
15.11.2019 01:01 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Сегодня определились еще четыре финалиста Евро-2020.
Сборные Англии и Чехии одержали победы над Черногорией и Косово соответственно в матчах квалификации и гарантировали себе участие в финальной части европейского первенства.
Команда Гарета Саутгейта лидирует в группе А с 18 очками. На втором месте чехи, набравшие 15 очков и опережающие ближайшего преследователя, команду Косово, на 4 очка за тур до завершения группового этапа.
Ранее в группе H сборная Турции сыграла вничью с Исландией (0:0). В связи с тем, что исландцы потеряли очки, Франция и Турция за тур до окончания группового этапа также вышли в финальную часть чемпионата Европы.
В активе французов, расположившихся на первом месте в группе, 22 очка. Турецкая команда набрала 20 очков и занимает второе место.
Ранее на Евро-2020 вышли сборные Бельгии, Италии, России, Польши, Украины и Испании.
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Сегодня определились еще четыре финалиста Евро-2020.
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