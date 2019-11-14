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В Минске стартует первый этап Кубка мира по конькобежному спорту

15.11.2019 06:55 — Новости Спорта | БT  
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Источник материала: БT

Сегодня в белорусской столице на "Минск-Арене" стартует первый в сезоне этап Кубка мира по конькобежному спорту. Соревнования будут длиться три дня - у мужчин и у женщин на кону по 6 комплектов медалей. На конькобежном овале нашего комплекса мы увидим четырехкратного олимпийского чемпиона - легендарного Свена Крамера из Нидерландов, а также Дениса Юскова, Мартину Сабликову, Ирену Вюст. Но болеть будем, конечно, за наших: Марину Зуеву и Виталия Михайлова.

 
Теги: Минск
 
 
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Сегодня в белорусской столице на "Минск-Арене" стартует первый в сезоне этап Кубка мира по конькобежному спорту. Соревнования будут длиться три дня - у мужчин и у...
 
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