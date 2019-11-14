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Континентальный кубок. «Неман» против «Донбасса»
15.11.2019 08:46 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Континентальный кубок
Неман Гродна – Донбасс
15 ноября, 16:00. Ледовый дворец спорта Гродно
Турнирное положение: «Краковия» – 0 (0), «Донбасс» – 0 (0), «Бейбарыс» – 0 (0), «Неман» – 0 (0)
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Континентальный кубок Неман Гродна – Донбасс 15 ноября, 16:00. Ледовый дворец спорта Гродно Турнирное положение: «Краковия» – 0 (0), «Донбасс» – 0 (0), «Бейбарыс» – 0 (0),...
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