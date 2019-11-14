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Континентальный кубок. «Неман» против «Донбасса»

15.11.2019 08:46 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Континентальный кубок

Неман Гродна – Донбасс

15 ноября, 16:00. Ледовый дворец спорта Гродно

Турнирное положение: «Краковия» – 0 (0), «Донбасс» – 0 (0), «Бейбарыс» – 0 (0), «Неман» – 0 (0)

 
Теги: Гродно
 
 
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Континентальный кубок Неман Гродна – Донбасс 15 ноября, 16:00. Ледовый дворец спорта Гродно Турнирное положение: «Краковия» – 0 (0), «Донбасс» – 0 (0), «Бейбарыс» – 0 (0),...
 
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