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Башкин о будущем Алонсо: «Если будет видно, что команда не играет и не верит специалисту и его идеям, тогда, наверное, можно говорить о недоверии. Пока этого нет»

15.11.2019 08:33 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Спортивный директор БГК имени Мешкова Павел Башкин рассказал о кредите доверия к главному тренеру клуба Раулю Алонсо.

– Насколько велик кредит доверия к Раулю Алонсо?

– Тренера всегда оценивают по результатам. Если будет видно, что команда не играет, что она встала и не верит специалисту и его идеям, тогда, наверное, можно говорить о недоверии. Пока этого нет. И, надеюсь, не будет. Тренер молодой, амбициозный, с современными взглядами. Команда его слушает, понимает. Самоотдача колоссальная. Рауль погружен во все процессы. Конечно, все будет зависеть от результата, но пока нет никаких сомнений, что тренер ведет команду и все делает правильно.

– Одна из главных претензий к Раулю, особенно на старте сезона, – время для взятия таймаутов.

– Наверное, для понимания всех этих процессов, которые происходят на скамейке, я и стал заявляться одним из тренеров в матчах Лиги чемпионов. Чтобы изнутри видеть, где что-то неверно сделали команда, тренер. Ошибки действительно были. Но это спорт, здесь важен опыт — сын ошибок трудных. Если Рауль неправильно попросил тайм-аут и мы из-за этого проиграли, в следующем матче он возьмет его вовремя, – сказал Башкин.

 
 
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Спортивный директор БГК имени Мешкова Павел Башкин рассказал о кредите доверия к главному тренеру клуба Раулю Алонсо.
 
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