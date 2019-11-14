Наталья Трофимова: «Веремеенко скоро заиграет в клубе высокого уровня»

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер женской сборной Беларуси Наталья Трофимова сообщила, что Анастасия Веремеенко скоро перейдет в какой-то именитый клуб.

– Настя Веремеенко скоро снова заиграет на высоком уровне.

— В каком клубе?

— Не знаю. Но ясно, что с серьезными задачами, – сказала Трофимова.

Напомним, что центровая сборной Беларуси сейчас играет за «Горизонт».