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Наталья Трофимова: «Веремеенко скоро заиграет в клубе высокого уровня»
15.11.2019 13:29 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Главный тренер женской сборной Беларуси Наталья Трофимова сообщила, что Анастасия Веремеенко скоро перейдет в какой-то именитый клуб.
– Настя Веремеенко скоро снова заиграет на высоком уровне.
— В каком клубе?
— Не знаю. Но ясно, что с серьезными задачами, – сказала Трофимова.
Напомним, что центровая сборной Беларуси сейчас играет за «Горизонт».
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Главный тренер женской сборной Беларуси Наталья Трофимова сообщила, что Анастасия Веремеенко скоро перейдет в какой-то именитый клуб.
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