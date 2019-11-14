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Сергей Канашиц: «Шкурина Мархель снова не позвал, но после дебоша с «Шахтером» вызвал Кисляка. Так вот, оказывается, как должен проявить себя игрок, чтобы обратить на себя внимание»

15.11.2019 16:08 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Журналист Сергей Канашиц поделился мнением о невызове в сборную Ильи Шкурина.

«Шкурина Михаил Мархель снова не позвал. Объяснив это тем, что они с коллегой из молодежной сборной Сергеем Яромко посоветовались и решили: для младшей команды бомбардир сейчас нужнее.

Самое смешное в этом, что молодежка отправилась играть... с командой Гибралтара, которую в Минске победила со счетом 10:0! То есть наставники почему-то решили, что без Шкурина на сей раз с «карликами» нам никак не справиться. Все это было бы смешно, когда бы не было так грустно. 

Матч со сборной Германии на ее поле мог бы стать для молодого белорусского футболиста Шкурина тем самым трамплином, благодаря которому он бы выпрыгнул из штанишек местного первенства и заявил о себе. За любым поединком немецкой сборной следит множество скаутов, которые, обратив внимание на старательного молодого игрока из сборной Беларуси, вполне могли бы вывести его карьеру на другой уровень. А это заманчивые перспективы не только для самого Шкурина, но и для всего белорусского футбола.

Или вызов в команду Сергея Кисляка, которого раньше Михаил Мархель упорно обходил своим вниманием. Кисляк — футболист квалифицированный, тут вопросов нет, но именно сейчас далеко не самое лучшее время для его приглашения в главную команду страны. Потому что предшествовал этому дебош, который полузащитник устроил после матча брестского «Динамо» и «Шахтера», когда во всеуслышание вылил ушат отборной брани на арбитров и вообще вел себя самым неподобающим образом. За что и получил справедливую пятиматчевую дисквалификацию от федерации.

Потому что игрок такого калибра должен быть примером для всех — и партнеров, и соперников. И для юных футболистов, детей, которые, как известно, все впитывают как губки. А тут такой пример для подражания! И что мы видим? Вместо порицания поощрение — приглашение в сборную на матч против сборной Германии! Так вот, оказывается, как должен проявить себя игрок, чтобы обратить на себя внимание тренерского штаба!» – написал Канашиц.

 
Теги: Минск
 
 
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