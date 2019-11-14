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Нойер сыграет в воротах сборной Германии в матче против Беларуси

15.11.2019 16:35 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Вратарь сборной Германии Мануэль Нойер сыграет в воротах против сборной Беларуси в рамках квалификации к Евро-2020. Матч состоится 16 ноября в Менхенгладбахе. Об этом сообщил главный тренер немецкой сборной Йоахим Лев, передает Kicker.

Мануэль Нойер проведет свой 92-й матч в составе сборной. Отметим, что во вторник в матче против Северной Ирландии место в воротах займет Марк-Андре тер Стеген.

 
 
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Вратарь сборной Германии Мануэль Нойер сыграет в воротах против сборной Беларуси в рамках квалификации к Евро-2020.
 
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