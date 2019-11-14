|
Нойер сыграет в воротах сборной Германии в матче против Беларуси
15.11.2019 16:35 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Вратарь сборной Германии Мануэль Нойер сыграет в воротах против сборной Беларуси в рамках квалификации к Евро-2020. Матч состоится 16 ноября в Менхенгладбахе. Об этом сообщил главный тренер немецкой сборной Йоахим Лев, передает
Мануэль Нойер проведет свой 92-й матч в составе сборной. Отметим, что во вторник в матче против Северной Ирландии место в воротах займет Марк-Андре тер Стеген.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вратарь сборной Германии Мануэль Нойер сыграет в воротах против сборной Беларуси в рамках квалификации к Евро-2020.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)