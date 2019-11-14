Бывший замминистра спорта и туризма Беларуси Шичко возглавил федерацию фехтования

Источник материала: Tribuna.com

Сегодня состоялась внеочередная отчетно-выборная конференция Белорусской федерации фехтования.

На заседании был избран новый председатель федерации. Им стал Дмитрий Шичко.

Напомним, Шичко являлся заместителем министра спорта и туризма Беларуси. На данный момент его профиль на сайте ведомства отсутствует.

Напомним, прошлые выборы главы федерации фехтования закончились скандалом. Подробнее можно ознакомиться с текстом ниже:

«Вспомните 1937 год. История повторяется». Что за жесть случилась в белорусском фехтовании?