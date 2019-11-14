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Бывший замминистра спорта и туризма Беларуси Шичко возглавил федерацию фехтования
15.11.2019 18:44 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Сегодня состоялась внеочередная отчетно-выборная конференция Белорусской федерации фехтования.
На заседании был избран новый председатель федерации. Им стал Дмитрий Шичко.
Напомним, Шичко являлся заместителем министра спорта и туризма Беларуси. На данный момент его профиль на сайте ведомства отсутствует.
Напомним, прошлые выборы главы федерации фехтования закончились скандалом. Подробнее можно ознакомиться с текстом ниже:
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Сегодня состоялась внеочередная отчетно-выборная конференция Белорусской федерации фехтования.
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