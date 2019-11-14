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ФХБ рассмотрит обстоятельства матча «Динамо-Молодечно» – «Могилев», который мог быть договорным
15.11.2019 15:52 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Дисциплинарный комитет ФХБ рассмотрит обстоятельства матча «Динамо-Молодечно» – «Могилев». Заседание состоится в понедельник.
ФХБ ведет сбор информации по «странным» матчам в тесном взаимодействии с правоохранительными органами и букмекерами.
Напомним, что Дисциплинарный комитет ФХБ является постоянно действующим комитетом, осуществляющим работу по регулированию порядка и условий организации и проведения спортивных мероприятий, проводимых под эгидой ФХБ в форме контроля соблюдения норм соответствующих регламентов, локальных нормативных актов ФХБ и привлечения виновных к дисциплинарной ответственности за нарушение вышеуказанных норм.
На данный момент членами комитета являются Е.Н. Мерзляков (председатель), В.Н. Проскуров, В.М. Жук и О.А. Дворник (секретарь).
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Дисциплинарный комитет ФХБ рассмотрит обстоятельства матча «Динамо-Молодечно» – «Могилев».
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