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Мархель о матче со сборной Германии: «Ради таких встреч стоит жить и работать. Я смотрю с оптимизмом» 

15.11.2019 22:34 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер сборной Беларуси Михаил Мархель поделился ожиданиями от матча с командой Германии в рамках квалификации чемпионата Европы-2020.

– Все, слава богу, живы-здоровы. Были сомнения по Драгуну. К счастью, он готов к игре. Готовимся, настроение очень хорошее. Смотрим с оптимизмом.

– Сегодня команда познакомилась со стадионом. Впечатления?

– Очень приятно на таких стадионах играть. Для нашей сборной это определенное испытание. Очень важная для нас игра. И на будущее. Считаю, что ребята должны такие матчи ценить в своей жизни. Ради таких матчей стоит жить и работать.

– Ожидается 40 тысяч немецких болельщиков. Это дополнительный пресс, или наоборот?

– У нас обойма из опытных ребят. Опыт – это большое дело. У них были уже такие матчи. Должны справиться. Во всяком случае, я верю в их опыт. Именно в таких матчах его стоит проверять.

– В конце отборочного цикла вам выпала Голландия, сейчас Германия. Насколько этот отрезок тяжелым психологически выдался? Это испытание топами скорее давило, или, наоборот, это вызов?

– С одной стороны, очень приятно проверить свои силы на фоне таких команд. Такие матчи на вес золота, их не так много бывает. Будет интересно, как мне, так и ребятам, сразиться на это уровне. Смотрю с оптимизмом, – сказал Мархель.

Матч Германия – Беларусь пройдет в Менхегладбахе 16 ноября. Начало – в 22.45 по белорусскому времени.

 
 
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Главный тренер сборной Беларуси Михаил Мархель поделился ожиданиями от матча с командой Германии в рамках квалификации чемпионата Европы-2020.
 
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