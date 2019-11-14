|
Мархель о матче со сборной Германии: «Ради таких встреч стоит жить и работать. Я смотрю с оптимизмом»
15.11.2019 22:34 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Главный тренер сборной Беларуси Михаил Мархель поделился ожиданиями от матча с командой Германии в рамках квалификации чемпионата Европы-2020.
– Все, слава богу, живы-здоровы. Были сомнения по Драгуну. К счастью, он готов к игре. Готовимся, настроение очень хорошее. Смотрим с оптимизмом.
– Сегодня команда познакомилась со стадионом. Впечатления?
– Очень приятно на таких стадионах играть. Для нашей сборной это определенное испытание. Очень важная для нас игра. И на будущее. Считаю, что ребята должны такие матчи ценить в своей жизни. Ради таких матчей стоит жить и работать.
– Ожидается 40 тысяч немецких болельщиков. Это дополнительный пресс, или наоборот?
– У нас обойма из опытных ребят. Опыт – это большое дело. У них были уже такие матчи. Должны справиться. Во всяком случае, я верю в их опыт. Именно в таких матчах его стоит проверять.
– В конце отборочного цикла вам выпала Голландия, сейчас Германия. Насколько этот отрезок тяжелым психологически выдался? Это испытание топами скорее давило, или, наоборот, это вызов?
– С одной стороны, очень приятно проверить свои силы на фоне таких команд. Такие матчи на вес золота, их не так много бывает. Будет интересно, как мне, так и ребятам, сразиться на это уровне. Смотрю с оптимизмом, – сказал Мархель.
Матч Германия – Беларусь пройдет в Менхегладбахе 16 ноября. Начало – в 22.45 по белорусскому времени.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Мархель о матче со сборной Германии: «Ради таких встреч стоит жить и работать. Я смотрю с оптимизмом»
Главный тренер сборной Беларуси Михаил Мархель поделился ожиданиями от матча с командой Германии в рамках квалификации чемпионата Европы-2020.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)