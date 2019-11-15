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Швеция вышла на Евро-2020
16.11.2019 01:05 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Команда Янне Андерссона, набрав 18 очков, располагается на втором месте в группе F, оторвавшись от ближайших преследователей – Румынии и Норвегии – на 4 балла за тур до окончания группового этапа.
Лидирует в группе с 23 очками сборная Испании, которая досрочно обеспечила себе первое место.
Сегодня путевку на чемпионат Европы впервые в своей истории
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Сборная Швеции победила Румынию (2:0) и гарантировала себе выход в финальную часть Евро-2020.
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