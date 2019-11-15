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Швеция вышла на Евро-2020

16.11.2019 01:05 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Сборная Швеции победила Румынию (2:0) и гарантировала себе выход в финальную часть Евро-2020.

Команда Янне Андерссона, набрав 18 очков, располагается на втором месте в группе F, оторвавшись от ближайших преследователей – Румынии и Норвегии – на 4 балла за тур до окончания группового этапа. 

Лидирует в группе с 23 очками сборная Испании, которая досрочно обеспечила себе первое место.

Швеция вышла на Евро-2020

Сегодня путевку на чемпионат Европы впервые в своей истории завоевала сборная Финляндии. 

 
 
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Сборная Швеции победила Румынию (2:0) и гарантировала себе выход в финальную часть Евро-2020.
 
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