Швеция вышла на Евро-2020

Источник материала: Tribuna.com

победила Румынию (2:0) и гарантировала себе выход в финальную часть Евро-2020.

Команда Янне Андерссона, набрав 18 очков, располагается на втором месте в группе F, оторвавшись от ближайших преследователей – Румынии и Норвегии – на 4 балла за тур до окончания группового этапа.

Лидирует в группе с 23 очками сборная Испании, которая досрочно обеспечила себе первое место.





Сегодня путевку на чемпионат Европы впервые в своей истории завоевала сборная Финляндии.