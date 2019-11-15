Тимо Вернер: «Не стоит ожидать, что мы победим Беларусь со счетом 5:0 или 6:0»

Источник материала: Tribuna.com

Нападающий сборной Германии Тимо Вернер поделился ожиданием от матча против Беларуси.

«Ожидаем тяжелого матча с точки зрения физики. Беларусь не входит в список топ-команд, но у них своя игра, свои сильные стороны.

Мы с самого начала матча хотим показать, что собираемся выиграть матч, однако не стоит ожидать, что мы победим со счетом 5:0 или 6:0.

Белорусы хорошо играют в защите, но мы сильнее и хотим это доказать», – сказал Вернер.

Матч квалификации Евро-2020 Германия – Беларусь состоится сегодня в 22.45.