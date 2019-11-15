Александр Зайцев: «В Бресте мы шевелимся, около двух миллионов долларов уже собираем за счет спонсоров. Хотя поначалу было тяжело»

Источник материала: Tribuna.com

Руководитель брестского «Динамо» Александр Зайцев поделился мнением о распределении голосов в ПФЛ.

- В прессе много обсуждают разный вес голосов клубов при принятии решений в Лиге.

– Поймите, не могут быть голоса последних трех команд сопоставимы с весом голосов первых трех. Это клубы разного бюджета, разного профессионального уровня менеджеров (даже разного количества людей в штате), разного понимания многих футбольных процессов, начиная от опыта участия в европейских клубных турнирах, семинарах, конференциях под эгидой европейской ассоциации клубов.

Во многих европейских лигах это устроено по-разному, но так или иначе клубы, которые находятся в верху турнирной таблицы, имеют больший вес, чем те, которые внизу. Для примера, в России есть Совет лиги, в который входит пять клубов, и они принимают решение, а остальные клубы в этом даже не участвуют. В АПЛ все вообще решает администрация. И я не слышал, чтобы кто-то из большой шестерки пытался что-то перекроить в свою пользу. Руководству лиги доверяют, руководство подписывает хорошие контракты по продажам телеправ, и клубы довольны тем, что получают дополнительный источник доходов.

Что касается самих цифр. Даже первые четыре клуба плюс 17 баллов от администрации Лиги не дадут нужного большинства. Необходимы еще дополнительные баллы либо за счет пятого клуба, либо за счет кого-то из нижней половины таблицы. А если первая четверка разделилась во мнении, или один клуб с 14-15 баллами против, и он по другую сторону баррикад, тогда необходимо эти 14-15 баллов возместить баллами 4-5 клубов из низа турнирной таблицы. И мы приходим к тому, что это будет реальное взвешенное решение, которое в любом случае устроит клубы-законодатели мод. Даже нынешний регламент АБФФ дает преференции участником еврокубков: они могут переносить свои матчи внутреннего чемпионата.

– Все хотят равноправия. Почему вы считаете, что в этой ситуации оно не сработает?

– Оно вредно! В СССР уже было равноправие. И к чему мы пришли? Главное правило: работайте лучше и получайте больше голосов, добивайтесь большего веса в управлении Лиги.

– В силу определенных причин у того же «Динамо» больше возможностей, чем у «Городеи».

– И почему «Городея» тогда должна управлять процессом? Тогда это будет против логики. Мне вообще не нравятся эти вопросы. Мы начинаем делить шкуру неубитого медведя. Вместо того, чтобы держать в голове то, что я говорил про Англию чуть выше, наши люди начинают задавать вопросы: «А почему клуб, который имеет меньше возможностей, имеет меньше голосов?» Отвечу: клуб имеет меньше голосов, потому что имеет меньше возможностей. Хотите больше возможностей – шевелитесь. Мы в Бресте не находимся в сказочных условиях. У нас нет возможности пользоваться налогом по 191-му Указу. Руководство области считает, что эти деньги должны быть направлены на другие сферы. Но мы шевелимся. Мы около двух миллионов долларов уже собираем за счет спонсоров. Хотя поначалу было тяжело. С нас смеялись, нас посылали по известному адресу, потому что рынок рекламы в нашей стране просто убит халявой. Рекламодатели часто считают, что мы должны бесплатно им отдавать (ну прямо как наше телевидение). Нет! Мы потратили несколько лет, но убедили рекламодателей, что от вложенных ими денег они получают эффект не меньший, чем сами вложения. Мы это доказали, но это кропотливая работа. А первоначально у «Динамо» какие были возможности? Денег ноль, перспектив ноль, всего ноль. Но мы пахали. Уважаемые товарищи, хотите больше? Вам поможет только адский труд, – сказал Зайцев.

«Готов уйти из брестского «Динамо» и возглавить ПФЛ». Зайцев – о том, кто создает проект, и еще раз про деньги