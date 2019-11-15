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Континентальный кубок. Полуфинал. «Неман» против «Краковии»
16.11.2019 12:08 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Континентальный кубок
Полуфинал
Группа F
Неман – Краковия
16 ноября, 21:00
Бейбарыс – Донбасс
16 ноября, 16:00
Положение команд: «Краковия» – 3 очка (1 матч), «Неман» – 2 (1), «Донбасс» – 1 (1), Бейбарыс – 0 (1).
Две команды выйдут в финальную часть турнира.
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Континентальный кубок Полуфинал Группа F Неман – Краковия 16 ноября, 21:00 Бейбарыс – Донбасс 16 ноября, 16:00 Положение команд: «Краковия» – 3 очка (1 матч), «Неман» – 2 (1),...
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