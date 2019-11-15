Александр Зайцев: «Высока вероятность, что в 2021 году указ о господдержке спорта прекратит свое действие. Я специально уточнял: она действительно высока»

Источник материала: Tribuna.com

Руководитель брестского «Динамо» Александр Зайцев рассказал, что с 2021 года указ о господдержке спорта может прекратить свое действие.

– Я бы на месте АБФФ подходил к созданию ПФЛ взвешенно. Не отвергал идею, а вел диалог. Если проанализировать информацию более основательно, то с точки зрения определенных финансовых перспектив идея Лиги выглядит чуть ли не безальтернативной. И если есть возможность передать дело в более профессиональные руки, надо решаться. Тем более, насколько мне известно, существует высокая вероятность того, что ряд спонсоров, которые нынче участвуют в доходах федерации, со следующего года прекратят это делать. Может быть, федерация это и не признает, но должна иметь в виду.

И какой выход? Из доступных финансовых механизмов – повышение заявочного взноса для клубов. Но это очень неоднозначно. Ряд клубов, особенно из второй части таблицы, и так еле сводят концы с концами. Даже для «Динамо» это чувствительно, если взнос вырастет на 200-300 тысяч [долларов]. Для нас это хороший трансфер или определенный процент от месячного фонда зарплаты. А деньги с неба не падают и надо думать, где их взять.

Тем более в будущем могут возникнуть вопросы со 191-м Указом «О господдержке». Этот правовой акт имеет повышающий коэффициент 2,5. Но в следующем году он уменьшится до 2, а в 2021 году высока вероятность, что Указ вообще прекратит свое действие. Я специально уточнял: она действительно высока.

– Что означает снижение коэффициентов для клубов?

– Сейчас из 2,5 рублей предприниматель платит рубль в республиканский бюджет, а остальное – в местный. И если местные Советы разрешают клубу пользоваться этими деньгами, то клуб максимально может претендовать на полтора рубля. А в следующем году сможет максимум на рубль. Потенциальный доход по налогам снизится на треть! А для ряда клубов это очень существенно. Особенно для тех, которые очень сильно зависят от этого финансового механизма, – сказал Зайцев.

«Готов уйти из брестского «Динамо» и возглавить ПФЛ». Зайцев – о том, кто создает проект, и еще раз про деньги