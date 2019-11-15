Источник материала: Tribuna.com

Форвард минского «Динамо» Илья Казьянин выведен из списка травмированных и командирован в «Динамо-Молодечно».

Нападающий сможет принять участие в домашнем матче молодеченцев с «Лидой», который состоится 17 ноября.

В этом сезоне КХЛ Казьянин провел три матча и отличился заброшенной шайбой в матче с «Трактором».

В последний раз форвард выходил на лед 6 октября в поединке с «Ак Барсом».