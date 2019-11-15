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Казьянин выведен из списка травмированных и командирован в «Динамо-Молодечно»
16.11.2019 14:29 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Форвард минского «Динамо» Илья Казьянин выведен из списка травмированных и командирован в «Динамо-Молодечно».
Нападающий сможет принять участие в домашнем матче молодеченцев с «Лидой», который состоится 17 ноября.
В этом сезоне КХЛ Казьянин провел три матча и отличился заброшенной шайбой в матче с «Трактором».
В последний раз форвард выходил на лед 6 октября в поединке с «Ак Барсом».
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Форвард минского «Динамо» Илья Казьянин выведен из списка травмированных и командирован в «Динамо-Молодечно».
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