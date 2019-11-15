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Шейн Принс: «Минск похож на Швейцарию. Ощущаешь себя как в Европе»

16.11.2019 17:51 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Игрок минского «Динамо» Шейн Принс в интервью журналу On Air рассказал о своих впечатлениях от Минска.

– Каким было первое впечатление от Минска?

– Честно говоря, был приятно удивлен. Конечно, я слышал о том, что Минск – очень красивый город, поэтому мои ожидания были крайне высокими, но даже они были превзойдены. Сначала я не мог поверить насколько Минск чистый город. Здесь крутые рестораны и улицы. Бросается в глаза и количество спортивных объектов, которых в столице действительно очень и очень много. Это круто! Я люблю спорт. Радует, что почти все объекты многопрофильные и могут принимать различные соревнования сразу по нескольким видам спорта. Могу сказать, что Минск – это отличный город для жизни.

Я был во многих европейских городах и с уверенностью могу сказать, что Минск ничем не отличается от городов в Европе. Он очень развит и, что не менее важно, продолжает развиваться. Например, я был в паре кинотеатров, где фильмы можно смотреть на оригинале в английском языке. Меня это очень впечатлило.

– Можешь ли ты сравнить Минск с каким-либо городом, в котором ты бывал?

– Хм, хороший вопрос. В прошлом сезоне я играл в России и Швейцарии. Могу с уверенностью сказать, что-то, что я вижу в Минске, больше похоже на Швейцарию. В городе много парков, деревьев и зеленых зон. Конечно, нельзя напрямую сравнивать Минск и швейцарские города, но в Минске ты ощущаешь себя как в Европе. Это мои впечатления, – сказал Принс.

 
Теги: Минск
 
 
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Игрок минского «Динамо» Шейн Принс в интервью журналу On Air рассказал о своих впечатлениях от Минска.
 
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