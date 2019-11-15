Артем Милевский: «Обо мне не очень хорошего мнения в Беларуси и хочется доказать всем этим мастерам, что не только БАТЭ может быть чемпионом»

Источник материала: Tribuna.com

Форвард брестского «Динамо» Артем Милевский поделился мнением о возможном чемпионстве команды, а также рассказал о своих личных целях.

– Предчемпионское настроение чувствуется? Буквально один шажочек и…

– Да.

– А в команде как? Настроены?

– Ну а как ты думаешь? Когда ты целый год херачишь и идешь к этому и осталось немножко, а все не получается, не получается. Но, думаю, через две недели все закроем.

– А сейчас в Беларуси есть рост футбола?

– Рост?

– Да. Вот сравниваем в Украине – падение.

– В Беларуси, думаю, все выше и выше. Платят деньги, есть спонсоры. Дай бог, что будут приглашать качественных футболистов. Дай бог, чтобы выше и выше шли. Посмотрим, как оно будет.

– Тебе, как футболисту с именем, не обидно, что приходится играть просто в родной стране. И по тем или иным причинам в свои годы не получается играть в сильном чемпионате.

– Да я уже какой сильный чемпионат, ты что. У меня родители живут в Беларуси. Я сам оттуда. У меня уже волосы седые. Мне реально хочется там выиграть золотую медаль. Да, может, у меня в жизни сложилось не так, как многие хотели. Но сложилось так, как сложилось. И для меня на данный момент это очень важно, чтобы именно там, где я родился, а обо мне там не очень хорошее мнения и журналисты, и так далее, но хочется доказать этим всем мастерам, что не только БАТЭ может быть чемпионом, а не другие – сказал Милевский в эфире YouTube-канала SportArenaTV .