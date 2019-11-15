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«Динамо» – «Авангард». Стась удален до конца матча за удар клюшкой
16.11.2019 21:26 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Белорусский форвард «Авангарда» Андрей Стась в игре с минским «Динамо» получил (5+20) удаление до конца матча за удар между ног клюшкой Роману Дюкову.
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Белорусский форвард «Авангарда» Андрей Стась в игре с минским «Динамо» получил (5+20) удаление до конца матча за удар клюшкой Романа Дюкова.
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