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Сборная Беларуси (U-17) завоевала путевку в элитный раунд чемпионата Европы

16.11.2019 18:17 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Сборная Беларуси, составленная из ребят не старше 2003 года рождения, сыграет в элитной стадии чемпионата Европы в своей возрастной категории.

Напомним, в турнире, который проходил в Минске наша сборная сыграла вничью с венграми, уступила сербам, обыграла Латвию и заняли итоговое 3 место.

Согласно регламенту, две сильнейшие команды каждой группы и четыре лучшие сборные, занявшие третьи места (по результатам встреч с двумя лидерами своей группы), выходят в элитный раунд.

Сегодня стало известно, что наша сборная гарантировала себе место среди четырех лучших сборных, среди занявших третьи места, и в марте 2020-го сыграет в элитной стадии чемпионата континента в своей возрастной категории.

Победители восьми групп элитного раунда и семь лучших вторых команд (по результатам матчей с первой и третьей сборными своей группы) пробьются в финальную стадию. В ней также сыграет сборная Эстонии, которая примет турнир в мае 2020 года.

 
Теги: Минск
 
 
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Сборная Беларуси, составленная из ребят не старше 2003 года рождения, сыграет в элитной стадии чемпионата Европы в своей возрастной категории.
 
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