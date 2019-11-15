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Германия – Беларусь. Нехайчик, Лаптев и Ковалев выйдут с первых минут
16.11.2019 21:31 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Стали известны составы сборной Германии и Беларуси на матч квалификации Евро-2020.
Германия: Нойер, Кох, Гинтер, Киммих, Кроос, Вернер, Клостерманн, Шульц, Горецка, Гнабри, Гюндоган.
Запасные: Лено, тег Стеген, Хектор, Та, Брандт, Амири, Сердар, Руди, Штарк, Вальдшмидт.
Беларусь: Гутор, Мартынович, Наумов, Матвейчик, Поляков, Драгун, Ковалев, Маевский, Нехайчик, Стасевич, Лаптев.
Запасные: Чичкан, Черник, Бессмертный, Сачивко, Климович, Павловец, Скавыш, Золотов, Яблонский, Кисляк, Лисакович, Веретило.
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Стали известны составы сборной Германии и Беларуси на матч квалификации Евро-2020.
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