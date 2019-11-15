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Maxline запустил новый кэшбэк и возвращает 10% за ставки на киберспорт
16.11.2019 21:21 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Теперь на игровой счет Maxline будет возвращает 10 процентов от проигрышного баланса. Для получения бонуса необходимо нажать «Получить» в разделе «Кэшбэк на киберспорт» в личном кабинете.
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Букмекерская компания Maxline запустила новый бонус для своих клиентов – кэшбэк 10% на MDL Chengdu Major и весь киберспорт.
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