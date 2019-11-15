Maxline запустил новый кэшбэк и возвращает 10% за ставки на киберспорт

Источник материала: Tribuna.com

Букмекерская компания Maxline запустила новый бонус для своих клиентов – кэшбэк 10% на MDL Chengdu Major и весь киберспорт.

Теперь на игровой счет Maxline будет возвращает 10 процентов от проигрышного баланса. Для получения бонуса необходимо нажать «Получить» в разделе «Кэшбэк на киберспорт» в личном кабинете.

Узнать подробности акции можно здесь .