ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Крэйг Вудкрофт: «Я хочу построить веру в себя, свои силы и в команду. Тогда мы сможем обыграть любого соперника»

16.11.2019 23:34 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт прокомментировал поражение от «Авангарда» (1:2 Б).

– Коллегу с победой. Знали про «Авангард», про силу этой команды. Испытание было серьезным для нас: для командой дисциплины и работы на льду. Понимали: если заставим «Авангард» играть по нашему сценарию, можем рассчитывать на победу. Но немного не повезло. Две команды сегодня показали хорошую игру. Отдаю должное нашим бригадам меньшинства. Хорошо справились с мастеровитыми исполнителями соперника. От сегодняшнего матча возьмем только лучшее. Во время выездной серии нам нужно постараться играть так же, как мы играли на этой неделе в Минске, ведь плей-офф для нашей команды уже начался. Важно каждое очко.

– Вы уже отметили действия команды в меньшинстве. За счет чего удалось улучшить игру в этом компоненте?

– Меньшинство – это о работоспособности, блокировке бросков и следовании установке, которая на каждую игру разная, и игроки должны это понимать. И если они понимают, мы хорошо действуем в меньшинстве. Сегодня мы говорили о том, что нужно играть более короткие смены, ведь именно укорачивая их, можно выстоять против такого соперника, как «Авангард».

– Пять очков в трех домашних играх. Это хороший результат?

– Как вы думаете?

– Было бы замечательно, будь их шесть, но и пять неплохо.

– Мы сегодня играли с сильным соперником. Упустили один балл, но у нас есть пять очков после домашней серии, и это будет нашей мотивацией на ближайшие выездные матчи. Мотивацией, чтобы действовать лучше и сражаться с любым соперником.

– Насколько тяжело находить слова в раздевалке после таких матчей?

– Обычно я не общаюсь с хоккеистами после поражений. Но сегодня сделал исключение. Зашел в раздевалку, чтобы сказать ребятам, что они могут собой гордиться, что должны вдохновиться нашей домашней серией. Мы сегодня играли очень хорошо, но есть вещи, на которые мы не можем влиять. И это видят все – особенно хоккеисты.

– Соперник вас перебросал и выиграл большинство вбрасываний. Это большая проблема для команды?

– Да, они доминировали на вбрасываниях. Мы знали, что эта команда хороша в этом компоненте. Именно за счет выигранных дуэлей они создавали опасность в зоне нашей защиты, много опасных бросков было именно после выигранных вбрасываний. Конечно, нам стоит прибавить в этом компоненте, но, считаю, в течение сезона наши нападающие уверенно действуют на точке. Но иногда все идет так, как иде.

– 12 секунд отделили «зубров» от победы над одним из грандов КХЛ. Удалось ли вам сломить ментальность андердогов, с которой боролись с начала сезона?

– Я хочу, чтобы из этой игры ребята сделали выводы, что они могут играть с любой командой, на любой площадке и в любой день. Если следовать структуре игры, мы сможем победить любого соперника. Да, сегодня мы не получили результат, на который рассчитывали. Знаю, почему, но не буду говорить об этом. Главное, что я хочу – это построить веру в себя, свои силы и в команду. Тогда мы сможем победить любую команду в КХЛ, – сказал Вудкрофт.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт прокомментировал поражение от «Авангарда» (1:2 Б).
 
Новости дня
Новости спорта
 
Андрей Стась в декабре приедет в расположение сборной Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

16.11.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика