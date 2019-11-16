Крэйг Вудкрофт: «Я хочу построить веру в себя, свои силы и в команду. Тогда мы сможем обыграть любого соперника»

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт прокомментировал поражение от «Авангарда» (1:2 Б).

– Коллегу с победой. Знали про «Авангард», про силу этой команды. Испытание было серьезным для нас: для командой дисциплины и работы на льду. Понимали: если заставим «Авангард» играть по нашему сценарию, можем рассчитывать на победу. Но немного не повезло. Две команды сегодня показали хорошую игру. Отдаю должное нашим бригадам меньшинства. Хорошо справились с мастеровитыми исполнителями соперника. От сегодняшнего матча возьмем только лучшее. Во время выездной серии нам нужно постараться играть так же, как мы играли на этой неделе в Минске, ведь плей-офф для нашей команды уже начался. Важно каждое очко.

– Вы уже отметили действия команды в меньшинстве. За счет чего удалось улучшить игру в этом компоненте?

– Меньшинство – это о работоспособности, блокировке бросков и следовании установке, которая на каждую игру разная, и игроки должны это понимать. И если они понимают, мы хорошо действуем в меньшинстве. Сегодня мы говорили о том, что нужно играть более короткие смены, ведь именно укорачивая их, можно выстоять против такого соперника, как «Авангард».

– Пять очков в трех домашних играх. Это хороший результат?

– Как вы думаете?

– Было бы замечательно, будь их шесть, но и пять неплохо.

– Мы сегодня играли с сильным соперником. Упустили один балл, но у нас есть пять очков после домашней серии, и это будет нашей мотивацией на ближайшие выездные матчи. Мотивацией, чтобы действовать лучше и сражаться с любым соперником.

– Насколько тяжело находить слова в раздевалке после таких матчей?

– Обычно я не общаюсь с хоккеистами после поражений. Но сегодня сделал исключение. Зашел в раздевалку, чтобы сказать ребятам, что они могут собой гордиться, что должны вдохновиться нашей домашней серией. Мы сегодня играли очень хорошо, но есть вещи, на которые мы не можем влиять. И это видят все – особенно хоккеисты.

– Соперник вас перебросал и выиграл большинство вбрасываний. Это большая проблема для команды?

– Да, они доминировали на вбрасываниях. Мы знали, что эта команда хороша в этом компоненте. Именно за счет выигранных дуэлей они создавали опасность в зоне нашей защиты, много опасных бросков было именно после выигранных вбрасываний. Конечно, нам стоит прибавить в этом компоненте, но, считаю, в течение сезона наши нападающие уверенно действуют на точке. Но иногда все идет так, как иде.

– 12 секунд отделили «зубров» от победы над одним из грандов КХЛ. Удалось ли вам сломить ментальность андердогов, с которой боролись с начала сезона?

– Я хочу, чтобы из этой игры ребята сделали выводы, что они могут играть с любой командой, на любой площадке и в любой день. Если следовать структуре игры, мы сможем победить любого соперника. Да, сегодня мы не получили результат, на который рассчитывали. Знаю, почему, но не буду говорить об этом. Главное, что я хочу – это построить веру в себя, свои силы и в команду. Тогда мы сможем победить любую команду в КХЛ, – сказал Вудкрофт.